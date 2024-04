NASA divulga vídeo mostrando o eclipse solar em detalhes; veja

O eclipse solar total de segunda-feira, dia 8, inspirou milhares de pessoas a compartilharem imagens do fenômeno. As fotos permitem ver o eclipse em detalhes.

Você já se perguntou como é ver um eclipse do Espaço?

A NASA compartilhou um vídeo em sua página oficial na rede social X (ex-Twitter) que mostra o efeito do eclipse na superfície terrestre, capturado pela Estação Espacial Internacional.

O vídeo, com pouco mais de 30 segundos, mostra a dimensão da sombra da Lua projetada na Terra como resultado da obstrução do Sol.

O empresário Elon Musk também compartilhou um vídeo do eclipse em sua página na mesma rede social. O vídeo foi gravado por um dos seus satélites Starlink e também mostra o efeito do eclipse.

View of the eclipse from orbit

