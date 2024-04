O próximo grande jogo de 'Star Wars' recebe novo trailer

A Ubisoft compartilhou um novo trailer de ‘Star Wars Outlaws’, o próximo grande jogo baseado na obra de George Lucas que tem lançamento marcado para o dia 30 de agosto.

O trailer é focado sobretudo no enredo de ‘Star Wars Outlaws’ e no personagem principal, Kay Vess, que é perseguido por uma série de organizações criminosas. Ao que o trailer indica, Vess terá que roubar a fortuna de um dos líderes do submundo para conseguir conquistar a sua liberdade.

‘Star Wars Outlaws’ será lançado no PlayStation 5, Xbox Series e PC.

