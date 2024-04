Sonda Juno descobre lago de lava em lua de Júpiter; veja as imagens

Em uma descoberta emocionante, a equipe da sonda Juno revelou a existência de ilhas em um lago de lava na lua Io de Júpiter. A confirmação foi feita por Scott Bolton, um dos principais investigadores da missão, durante esta semana.

"Io é um mundo fascinante, repleto de vulcões em atividade. Conseguimos capturar imagens incríveis que mostram essas ilhas surgindo em meio a um lago de magma, rodeado por lava escaldante", detalhou Bolton. "O reflexo espetacular que nossos instrumentos registraram do lago sugere que partes da superfície de Io são lisas como vidro, semelhantes à obsidiana na Terra", completou.

Essa descoberta foi possível graças a duas aproximações da Juno entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, quando a sonda passou a apenas 1.500 km da superfície de Io. As imagens capturadas durante esses sobrevoos revelam um mundo dinâmico e em constante transformação, com vulcões jorrando lava e gases quentes, esculpindo a paisagem lunar de forma incessante.

