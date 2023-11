Novas músicas dos Beatles como 'Now and Then' podem existir com IA, diz cineasta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta Peter Jackson, responsável por usar a tecnologia que possibilitou a existência de "Now and Then", nova canção dos Beatles, afirmou que outras músicas da banda podem ser criadas a partir da mesma técnica.

"Podemos pegar as performances de 'Get Back', separar John Lennon e George Harrison, e pedir para Paul McCartney e Ringo Starr adicionarem refrões e harmonias", afirmou ao jornal britânico The Sunday Times. "Provavelmente teríamos uma música decente. Mas ainda não falei com Paul sobre isso. É coisa de fã, mas daria certo."

"Now and Then", lançada na última quinta-feira, 2, havia sido gravada por John Lennon em seu apartamento em Nova York no final da década de 1970, e ficou engavetada após o assassinato do cantor.

A versão não finalizada da música nunca foi lançada porque havia uma espécie de zumbido na gravação caseira feita por Lennon. Antes, não existia tecnologia capaz de limpar os vocais dele para uma nova mixagem. Agora, com o uso de ferramentas de inteligência artificial, o processo foi finalmente realizado.

Só foi possível recupera a voz de Lennon graças a uma tecnologia usada no documentário "The Beatles: Get Back", dirigido por Jackson, o cineasta. A série foi lançada no Disney+ em 2021.