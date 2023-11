Nova versão de 'Meninas Malvadas' ganha primeiro trailer e pôster

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ainda faltam dois meses para estreia, mas a Paramount Pictures deixou os fãs do clássico adolescente "Meninas Malvadas (2004) mais ansiosos com a divulgação do pôster e o primeiro teaser da nova versão do longa eternizado por Lindsay Lohan e Rachel McAdams, as inesquecíveis "rivais" no grupo "As Plásticas", Cady Heron e Regina George.

A prévia mostra várias cenas do filme original com Lindsay imaginando uma nova versão dos acontecimentos do passado. O trailer também faz um aviso interessante para o público: "Esse não é o 'Meninas Malvadas' da época da sua mãe".

Com roteiro de Tina Fey, que também assina o filme original de 2004, o elenco traz rostos conhecidos do grande público. René Rapp no papel de Regina George ( interpretado por ela na Broadway). Angourie Rice será Cady Heron, Bebe Wood fará o papel de Gretchen Wieners e Avantika será Karen Shetty.

A história do longa acompanha Cady Heron (Angourie Rice), uma novata no ensino médio americano, que tem dificuldades para fazer novas amizades. Até que ela é recebida pelo grupo de elite de garotas populares do colégio, chamado "As Plasticas", comandado por Regina George (Reneé Rapp) e suas seguidoras Gretchen (Bebe Wood) e Karen (Avantika).

No entanto, quando Cady comete o grande erro de se apaixonar pelo ex-namorado de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), ela se torna uma inimiga de Regina.Convencida pelos seus novos amigos, Janis (Auli'i Cravalho) e Damian (Jaquel Spivey) ela a arquiteta uma vingança contra Regina e o que começa como uma brincadeira toma outras proporções.

"Meninas Malvadas" tem estreia nos cinemas brasileiros no dia 11 de janeiro.