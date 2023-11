Um ano da morte de Gal Costa tem disco de Filipe Catto e livro sobre cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No momento em que se completa um ano da morte de Gal Costa, a cantora vem recebendo uma série de homenagens.

Um deles é o recém-lançado livro "A Todo Vapor - O Tropicalismo Segundo Gal Costa", de autoria da pesquisadora Taissa Maia. Como o título indica, o volume, publicado nesta quinta, 9, dia exato do aniversário de morte da baiana, revê o papel da cantora no movimento tropicalista, incluindo análises de seus discos e shows no período.

Também nesta quinta, Gilberto Gil e Mundo Bita, canal de vídeos infantis, lançam o clipe de "Barato Total", uma animação que tem Gal como personagem. A música tem o áudio original da faixa do disco "Cantar", de 1974. O clipe estreia às 10h no canal do Mundo Bita no YouTube.

Outro tributo é o disco "Belezas São Coisas Acesas por Dentro", em que Filipe Catto interpreta dez músicas de Gal, lançado dia 26 de setembro, quando Gal completaria 78 anos. Em pegada rock, são interpretados sucessos como "Esotérico" e "Vaca Profana" -esta, uma composição de Caetano Veloso imortalizada por Gal.

Na terça, dia 7, ainda, a cantora Gloria Groove interpretou "Vaca Profana" na entrega do prêmio Multishow, enquanto imagens de Gal eram projetadas nos telões ao fundo do palco. Já no primeiro semestre deste ano, Adriana Calcanhotto protagonizou a turnê "Coisas Sagradas Permanecem".

A convite dos músicos da banda de Gal, Adriana subiu ao palco, num tributo que ocupou as datas já reservadas para apresentações que seriam da artista baiana.

Gal, uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu enquanto se recuperava após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Ela estava fora dos palcos.

