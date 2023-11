Preta Gil passa por exames para nova cirurgia do câncer no intestino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 49, usou as redes sociais para avisar que começou uma nova etapa no seu tratamento do câncer no intestino.

No Instagram, ela avisou que passou por exames para poder realizar uma nova cirurgia.

"São 3h e pouca da manhã e acabei de fazer uma ressonância agora. É gente, exames pré-operatórios, está dando tudo certo. Vamos nessa, amanhã de manhã mais outro... E segue o baile", disse, enquanto estava sendo levada para o quarto em uma cadeira de rodas.

Em agosto a artista realizou uma cirurgia para retirada de um tumor no reto e ficou internada há 28 dias, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"A tão sonhada alta chegou. Foram 28 dias de internação. Dias desafiadores, onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor", comemorou quando recebeu alta.

CÂNCER NO INTESTINO

Preta foi diagnosticada um câncer no intestino, no início do ano. A quimioterapia foi a primeira fase do tratamento. Ela optou por ficar internada ao invés de fazer a quimio em casa:

"Muita gente pode ir com uma bombinha para casa, uma bombinha de infusão de um medicamento, mas eu prefiro fazer no hospital por conta dos enjoos, da tontura, me sinto mais segura. Fico lá três dias, volto para casa e fico 12, e volto para o hospital", explicou aos seguidores no Instagram.

Em abril, os médicos decidiram parar a quimio e iniciar a radioterapia: "Eu de fato melhorei demais o meu estado de saúde. Foi uma semana em que eu me recuperei em casa e isso faz toda a diferença [...] os médicos resolveram que não vou mais fazer quimioterapia e que vou partir direto para a radioterapia. Então começo daqui uma semana", disse em um vídeo.

Essas duas primeiras etapas tinham o objetivo de diminuir o tumor para facilitar a cirurgia que aconteceu nesta quarta-feira, 16. Preta Gil fez a última sessão de radioterapia em junho e, depois, passou um período descansando com a família e se preparando para o procedimento.

Após a operação, Preta Gil passará um período usando uma bolsa de colostomia: "Eu vou ter que usar uma bolsa de colostomia, vou fazer uma operação no reto então tem que dar um sossego para cicatrizar. A gente tem muito esses monstros: ai, meu Deus, a bolsa. Mas os médicos me mostram como é, como faz. Para tudo na vida a gente tem uma solução, tem que manter o otimismo", contou em entrevista a Ana Maria Braga.

