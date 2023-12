Ficou em São Paulo no Ano-Novo? Veja como curtir a virada em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tudo bem ficar em casa no Ano-Novo. Para organizar o descanso, refeições de comidas quase prontas ajudam a driblar o desafio de encontrar restaurantes abertos, enquanto séries leves dão respiro ao cérebro.

Veja a seguir um roteiro caseiro para o ferido.

SÉRIES

Abbot Elementary

Na linha de documentários de mentira, a segunda temporada da comédia estreou em 2023, com elenco majoritariamente negro. A série acompanha uma escola na Filadélfia que tem problemas no orçamento e luta contra um processo de privatização. As interações entre alunos e professores na alfabetização são engraçadas.

Disponível no Star+, 12 anos.

Falando a real

Dos mesmos criadores de "Ted Lasso", foi um dos destaques da Apple TV de 2023. Jimmy (Jason Segel), um psicólogo que sofre com a perda recente da esposa, enfrenta desafios na relação com a filha adolescente e com os próprios pacientes. Mas os pontos altos são as interações entre Jimmy e Paul, interpretado por Harrison Ford, um terapeuta mal-humorado e com Parkinson. Esquenta o coração e tem boa trilha sonora.

Disponível no Apple TV+, 14 anos.

Jury Duty

No reality, todos os participantes são atores, exceto Ronald Gladden, um gerente de projetos que acredita participar de um documentário sobre um tribunal do júri. Na produção indicada ao Emmy de melhor série de comédia, os destaques são as reações genuínas de Gladden, que surpreende por ser empático com os companheiros peculiares.

Disponível no Prime Vídeo, 14 anos.

What We Do in The Shadows

É como um "The Office" mas que segue quatro vampiros centenários se adaptando ao mundo moderno. A série lançou a quinta temporada em dezembro. Na trama atual, Guillermo (Harvey Guillén) tenta esconder dos mestres que não é mais humano. Com viagem ao espaço e show de talentos, os novos episódios resumem o que a série tem de melhor: humor nonsense com personagens carismáticos.

Disponível no Star+, 16 anos

COMIDAS

Ambrósio

Restaurante de comida caseira vegetariana, oferece opções de comidas prontas ou congeladas. Quem quiser fazer um estoque para o Ano-Novo pode investir nas opções congeladas. A lasanha de berinjela grelhada sai por R$ 40 (750ml). Outra opção para fazer em casa é a cassoulet de feijão branco, com legumes e cogumelos (R$ 26). Os pedidos devem ser feitos até o dia 30. Quem prefere a comida quentinha pode pedir o nhoque de cenoura ao molho de limão e amêndoas (R$ 31). Pedidos pelo Whatsapp do restaurante.

R. Zacarias de Gois, 1.201. Parque Colonial, região leste. Tel: (11) 97291-2841.

Casa Santa Luzia

Com entrega até o dia 31, a rotisseria entrega pratos da ceia de Ano-Novo congelados, o que ajuda no planejamento de refeição com entrada, prato principal e sobremesa. Dá para começar com torta queijo com tomate assado (R$ 88, 690g), passando pelo arroz de pato (R$ 67,52, 320g) com bife wellington (R$ 43, 160g). Para terminar, uma torta de limão-siciliano, que sai por R$ 100 (610g). O cardápio tem variedade de comidas, que podem ser acessadas pelo aplicativo da loja.

Al. Lorena, 1471 - Jardim Paulista, região oeste. Tel: (11) 3897-5000

Davvero

A casa de sorvetes artesanais está com cardápio especial de fim de ano. Um dos destaques é o tiramisu, feito com mascarpone, biscoito champanhe mergulhado no café e gostas de chocolate belga. Outro sabor novo é o gelato de amarena com pistaches dourados. Nos pedidos, que podem ser feitos no Ifood ou Rappi, há versões com três sabores (R$ 122,90, 1.300ml) ou de dois (R$ 75,60, 700 ml). É bom se planejar para pedir até o dia 31, das 10h às 18h, porque a gelateria fecha dia 1º.

R. Pais de Araújo, 129 - Itaim Bibi, região oeste. Telefone: (11) 3881-6551. Dia 31, das 10h às 18h, dia 1º fecha.

Roma Ristorante

Restaurante de inspiração italiana, tem rotisseria que entrega no dia 31 dezembro e 1º janeiro. Nos pratos frios, o destaque é o cuscuz à paulista (por R$ 92, 800g), preparado com atum, ervilha, pimentão, palmito, azeitonas e camarão. Para comer quente, a casa oferece uma massa de espinafre com recheio de ricota e nozes, que servem duas pessoas por R$ 113. Ainda dá para pedir sobremesas, como o bolo musse de chocolate baby (R$ 146), mas é necessário conferir a disponibilidade. Os pedidos podem ser feitos no app Rotisserie Roma.

R. Maranhão, 512 - Higienópolis, região oeste. Tel: (11) 3660-0800