Carnaval de Rua do Rio de Janeiro terá 453 desfiles oficiais de blocos

O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro vai contar com 453 desfiles de blocos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pelo presidente da Riotur, Ronnie Costa. Também foram apresentadas algumas novidades para a programação deste ano, como distribuição de água e o reforço na segurança.

Ronnie Costa destacou que o folião contará com água gratuita durante todos os desfiles.

“Apesar de não ser uma obrigatoriedade do decreto, nesses eventos abertos, mas a Prefeitura junto com o governo do estado, a gente tomou a decisão e a gente vai ofertar sim pontos de hidratação espalhados ao longo dos blocos”.

O presidente da Riotur também ressaltou que o esquema de segurança terá tecnologia de identificação facial, assim como ocorreu na festa da virada.

“A gente já inovou no Réveillon e a gente vai replicar isso no Carnaval desse ano, que não foram utilizados no ano passado, que foram os drones de identificação facial e também as câmeras nos pontos de revistas, além dos detectores de metais”.

Ronnie Costa acrescentou que haverá aumento no efetivo da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Polícia Militar.

Os desfiles começam oficialmente no dia 13 de janeiro. A maior parte deles ocorrerá nas regiões do Centro e Zona Sul. Entre as principais atrações estão Carrossel de Emoções e Monobloco.

De acordo com a Riotur, nove postos médicos estarão espalhados pela cidade e equipes da Comlurb farão a coleta do lixo. Haverá ainda um aplicativo oficial do Carnaval de rua, e um site com informações sobre a programação dos blocos.