Produtor acusado de assédio por Paula Abdul deixa cargo de jurado em reality show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nigel Lythgoe, produtor executivo de reality shows como American Idol e So You Think You Can Dance, deixou de ser jurado deste último depois de receber duas acusações de assédio sexual.

Lythgoe é acusado de apalpar e beijar à força Paula Abdul em um elevador há cerca de 20 anos. Em um segundo processo, duas participantes do programa All American Girl também o acusaram de tentar beijá-las à força depois de uma festa de encerramento em 2003.

"Informei os produtores de So You Think You Can Dance sobre minha decisão de deixar de participar da série deste ano", disse Lythgoe em comunicado à revista Variety.

"Fiz isso com o coração pesado, mas de forma totalmente voluntária, porque este grande programa sempre foi sobre dança e dançarinos, e é aí que seu foco precisa permanecer. Enquanto isso, estou me dedicando a limpar meu nome e restaurar minha reputação."

A Sony Pictures Television, que co-produz So You Think You Can Dance, abriu uma investigação sobre Lythgoe, disse uma fonte à Variety.

Mesmo sem Nigel Lythgoe, a próxima temporada vai ao ar, mas ainda não há um substituto escolhido.

Abdul despontou como cantora e dançarina no final dos anos 1980 e no início dos anos 2000 passou a ser jurada de reality shows de competição, como o American Idol. Foi durante as primeiras temporadas do programa que ela teria sido agredida em um elevador por Lythgoe.

Ela alegou no processo que o produtor a empurrou contra a parede, apalpou seus seios e genitais e enfiou a língua em sua garganta. A artista também afirmou que tentou afastá-lo e assim que a porta se abriu, correu para o seu quarto.

Anos depois ela se tornou jurada do reality So You Think You Can Dance, também ao lado de Lythgoe. A cantora e dançarina afirma no processo que na época foi convidada a jantar na casa dele e aceitou pensando ser um encontro de negócios. Ele se impôs sobre ela no sofá, tentou beijá-la e disse que formariam um ótimo casal. Ela diz que se afastou e foi embora.

Ao portal americano TMZ, Lythgoe diz que está em choque e entristecido com as acusações. "Por mais de duas décadas, Paula e eu interagimos como queridos -e platônicos- amigos e colegas. Ontem, no entanto, do nada, fiquei sabendo dessas alegações pela imprensa e eu gostaria de ser claro: não são apenas falsas, como profundamente ofensivas para mim e para aquilo em que acredito", afirmou o produtor.