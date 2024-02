Lollapalooza divulga mapa do evento e inicia entrega de pulseiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A um mês de sua 11ª edição no Brasil, o Lollapalooza divulgou informações de entrega das pulseiras e o mapa do evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Para alívio do público, os quatro palcos se mantêm estrategicamente localizados, fazendo uso dos tradicionais "morrinhos" do local para garantir uma boa visão dos shows, fator que não foi levado em conta na primeira edição do The Town, cujos palcos principais foram colocados em áreas planas, atrapalhando a visibilidade do público.

Para ter acesso ao festival, é necessário estar em posse das pulseiras cashless, que também servem como forma de pagamento para quem for consumir comes e bebes no local.

A organização do Lollapalooza informou que iniciou no dia 15 a entrega das pulseiras para aqueles que optaram por recebê-las em casa. Já o público que escolheu a retirada na bilheteria pode se dirigir ao Shopping Ibirapuera, zona sul de São Paulo, de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A pré-carga das pulseiras também está disponível no site oficial do festival

A grande novidade desta edição do Lollapalooza é a melhoria na infraestrutura do local. O evento trocou os banheiros químicos por 11 estações de banheiros conectadas à rede pública, garantindo mais comodidade e higiene ao público. Além disso, a quantidade de pontos de hidratação no local passou de quatro, na edição de 2023, para oito, que estarão espalhadas pelo Autódromo.

Entre as atrações principais do evento, que conta com mais de 70 apresentações musicais, estão Blink-182, Arcade Fire, Titãs, Sam Smith e Sza. Ingressos para o Lolla Pass, que garante a entrada nos três dias do evento, já estão esgotados, mas os interessados ainda podem adquirir o Lolla Day para aproveitar um dia de música.

LOLLAPALOOZA 2024

Quando De 22 a 24 de março

Onde Autódromo de Interlagos

Preço De R$ 500 a R$ 5.450

Link https://www.ticketmaster.com.br/event/lollapaloozabr