Tomorrowland Brasil divulga programação de 2024 com Alok, Alesso e Hardwell

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tomorrowland, maior festival de música eletrônica do mundo, divulgou a programação para a edição brasileira deste ano.

Foram escalados nomes como o holandês Hardwell, o neerlandês Hardwell e o sueco Alesso, que tem música com Anitta. Entre os brasileiros estão Alok, maior DJ do país, a cantora Ananda e a DJ e produtora Badsista.

Serão mais de cem artistas da música eletrônica divididos em seis palcos. O evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo.

No ano passado, o Tomorrowland Brasil cancelou um dia da sua programação por causa das más condições do tempo. Houve fortes temporais, chuvas e alagamentos, que deixaram o chão do festival enlameado.

Veja todos os artistas que vão se apresentar na edição deste ano em https://brasil.tomorrowland.com/pt/line-up/