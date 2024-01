Beatriz surpreende Wanessa Camargo ao contar que vendia produtos piratas da cantos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo bem que tentou disfarçar, mas a sister ficou incomodada com a conversa que teve com Beatriz Reis. A integrante do grupo Pipoca do BBB 24 contou que já comercializou CDs e DVDs falsificados da filha de Zezé Di Camargo quando trabalhava de camelô nas ruas da capital paulista.

O assunto veio à tona quando Bia disse que tem dois sonhos que ela ainda precisa realizar no programa: ganhar um carro e conquistar a liderança para ter uma festa temática no programa. Ela, que trabalha divulgando as lojas de roupas no bairro do Brás, região central de São Paulo, escolheu o local como tema da sua comemoração.

"Eles falaram que vão montar barracas com comidas, pastel, de caldo de cana, de morango, de banana, de tudo que já vendi. E vai ter a brincadeira que a gente corre do rapa", começou Beatriz e aí Wanessa quis saber o que era "rapa" e aí a vendedora caiu na risada e explicou: "Os fiscais".

Bia, que já conseguiu atingir a marca 2,4 milhões de seguidores no Instagram, continuou dizendo que Wanessa e Rodriguinho seriam seus convidados de honra na festa por ter comercializado álbuns falsificados dos artistas: "Eu até falei, vou pegar o Rodriguinho no colo e você e vou correr com vocês, porque eu vendia vocês na minha barraca".

