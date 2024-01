BBB 24: Giovanna Pitel e Fernanda quase se beijam e web torce pelo casal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A torcida para que Giovanna Pitel e Fernanda formem o primeiro casal do BBB 24 cada vez aumenta mais. Clima para isso é o que não falta –e na festa da madrugada deste domingo (21), a impressão que os espectadores tiveram é que as duas por pouco não se beijaram enquanto cantavam "Medo Bobo", de Maiara e Maraísa.

No refrão "Na hora que eu te beijei/ Foi melhor que eu imaginei/ Se eu soubesse tinha feito antes", Pitel e Fernanda cantaram juntas, chegaram bem pertinho... mas não aconteceu. Em outro momento, quando tocava uma música de Beyoncé, Fernanda se declarou para a amiga: "Te amo".

As duas já trocaram um selinho na casa, em outra festa, quando posavam para fotos e em seu 'Raio-X' na última quarta (17) Pitel não descartou um romance com Fernanda ao ser perguntada quem seria seu crush na casa.

"Acho que eu daria uma chance para as garotas, talvez. Seria minha oportunidade. Será que eu beijaria a minha amiga Fernanda e a gente seria um casal?". Ela vive um relacionamento aberto com o namorado há dez anos e diz que nenhum dos homens do reality a atrai. Fernanda também tem um namorado e dois filhos.

