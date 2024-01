Jodie Foster escondia carreira dos filhos: 'Achavam que eu trabalhava na construção civil'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jodie Foster, 61, é uma das atrizes de Hollywood mais famosas do mundo e tem dois Oscar na estante de casa. Mas durante toda a infância, Charles e Christopher, seus dois filhos (hoje adultos), achavam que a mãe trabalhava com construção civil durante toda a infância.

Ela explicou que escondeu o que realmente fazia dos filhos porque não queria que isso impactasse no modo como eles enxergavam a mãe. "Acho que eu apenas queria que eles não me conhecessem dessa forma, como atriz. Queria que eles me conhecessem como a sua mãe, a pessoa que saiu para trabalhar", explicou Jodie no programa de TV 'The View', da rede ABC.

A atriz e diretora chegou a levar o filho mais velho Charles, atualmente com 25 anos, para o set de filmagens algumas vezes quando ele era bem pequeno, tinha cerca de três anos, mas contou para ele que, na verdade, trabalhava nos bastidores da gravação.

"Eu o levei para o set um dia e comprei um cinto de ferramentas de plástico e outros brinquedos relacionados. E por muitos anos ele pensou que eu trabalhava com construção civil", revelou.

Hoje, claro, os dois sabem a verdade, mas Jodie disse que "eles não têm interesse" em assistir seus filmes ao seu lado. "Existem alguns poucos filmes que eu nunca mostrarei para eles porque me preocupo com o que será mostrado", brincou a atriz, protagonista da quarta temporada da série "True Detective", da HBO.

Jodie Foster iniciou sua carreira ainda na adolescência. Ela venceu o Oscar de Melhor Atriz por 'O Silêncio dos Inocentes' (1991) e 'Acusados' (1988), e tem duas indicações: por 'Taxi Driver' (1977) e 'Nell' (1994).

