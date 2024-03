'Livramento', diz Salgadinho após rompimento de amizade com Rodriguinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Salgadinho, ex-vocalista da banda Katinguelê, fez uma postagem reflexiva nesta segunda-feira (4) no Instagram, apontada como uma indireta a Rodriguinho. Afinal, os dois pagodeiros romperam a amizade de 35 anos após a saída do ex-brother do BBB 24.

"Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus", escreveu Salgadinho nas redes sociais. "Dê uma chance para si! Pare de carregar o fardo que não é seu", completou ele na legenda.

Durante a participação de Rodriguinho no BBB, Salgadinho criticou atitudes do brother, declarou torcida a Davi e discutiu com a mulher do pagodeiro nas redes sociais. Saindo do reality, o ex-brother deixou de seguir o amigo no Instagram.

Nos comentários, internautas reforçam que a mensagem é direcionada a Rodriguinho. "Salgadinho, obrigado pelo seu posicionamento pelo certo. #Davi", comentou um seguidor. Há também quem defenda o pagodeiro: "Livramento do Rodriguinho com certeza de se livrar uma amizade tão falsa como a sua", escreveu mais uma.