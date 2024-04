Globo enfrenta obstáculo ao entrar com pedido para registrar bordão 'Brasil do Brasil'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação de Beatriz Reis no BBB 24 rendeu. A sister popularizou o bordão "Brasil do Brasil" no reality show e, de olho em planos futuros com a ex-sister, a Globo tenta registrar a marca.

No último dia 21 de março, a emissora entrou com um pedido no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), do governo federal, para se tornar detentora do bordão. No entanto, segundo verificado pelo F5, três dias antes, um casal solicitou o cadastro da mesma marca no órgão.

Alex Strauch Batista e Mírian Lelis Strauch fizeram o pedido de registro em 18 de março. Agora, os pedidos serão analisados por examinadores do instituto em um prazo de 12 meses.

Para que uma marca seja registrada, é necessário que o requerente prove que exerce atividade econômica lícita com a marca que pretende registrar, entre outros critérios de avaliação.

No sistema do Inpi, é possível checar ainda que a classificação de registro dos dois pedidos é a mesma e se refere à atividades de rádio e televisão.

Após a eliminação da ex-sister, a Globo fez um comercial com ela em tempo recorde com uma referência ao bordão. O filme intitulado "O Brasil do Brasil Pediu, o iFood Entregou" apresenta Bia do Brás recebendo uma entrega do iFood. Contrariando as expectativas de um discurso repleto de frases de efeito, ela opta pelo silêncio, saboreando sua refeição tranquilamente.