Casal é encontrado morto com marcas de tiros em estrada da Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal foi encontrado morto em uma estrada de Porto Seguro, na Bahia, no domingo (15). Ana Júlia Freire, 22, e Carlos André dos Santos, 29, passavam feriado no litoral do estado e estavam a caminho de casa, em Eunápolis, quando foram mortos.

Eles foram encontrados em uma estrada vicinal da Aldeia Xandó, em Porto Seguro, com marcas semelhantes às de disparos de arma de fogo.

O carro das vítimas foi encontrado incendiado em uma área próxima aos corpos.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis. A Polícia Civil ainda investiga a autoria e as causas do crime.