Cantor sertanejo de 23 anos morre após carro cair em ribanceira em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Denner Chiodi Baumann, de 23 anos, morreu em um acidente de carro em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis (SC).

Denner retornava de um show em Porto Alegre (RS) quando o acidente ocorreu, na madrugada da última quarta-feira (1º). Ele dirigia o veiculo, um buggy Naja One, que caiu em uma ribanceira, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Os bombeiros foram acionados, mas, inicialmente, só localizaram o carro. O veículo estava aproximadamente a 50 metros abaixo da pista.

O cantor foi arremessado do carro. O corpo só foi localizado e retirado do local 12 horas depois, distante cerca de cinco metros do veículo. Segundo a corporação, o local era de difícil acesso.

A guarnição precisou descer ao local do acidente com material de salvamento em altura. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem, que era natural de Camboriú (SC). "Que Deus te receba em sua glória. Você era um talento em ascensão, vai fazer muita falta", escreveu um amigo.

Denner Chiodi Baumann era filho do também cantor Fabinho Baumann. Ele começou a ganhar notoriedade há cerca de cinco anos, após se apresentar ao lado da dupla Fernando & Sorocaba, em um show em Indaial, no Vale do Itajaí (SC).

Em 2022, Denner lançou a música "Carregar Meu Coração".

Leia Também: Sofia Vergara novamente vista com médico após separação