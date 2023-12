Rapaz fica com tronco atravessado no peito após acidente de moto

No domingo (24), um jovem de 20 anos enfrentou um sério acidente de moto em Praia Norte, região norte de Tocantins. Segundo relatos de familiares, ele perdeu o controle em uma curva, sendo lançado do veículo e atravessado por um tronco que se encontrava na estrada. O incidente ocorreu após uma confraternização na casa de uma tia no povoado Folha Seca, quando, por volta das 17h, Igor Silva de Oliveira partiu em direção ao povoado Brasilino.

A suspeita é de que o jovem estivesse em alta velocidade ao perder o controle da moto na curva acentuada. Um tronco na estrada atravessou seu peito, lançando a moto a certa distância. De acordo com o G1, testemunhas do acidente alertaram os familiares de Igor, que, utilizando uma motosserra, conseguiram cortar a madeira para levá-lo ao hospital da cidade.

De acordo com o G1, submetido a uma cirurgia no domingo, Igor retornou à sala de cirurgia na tarde desta terça-feira (26), no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG). A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) confirmou que o paciente está sob cuidados desde o domingo, mas não forneceu detalhes adicionais sobre o caso. Até a tarde desta terça-feira, a família indicou que o estado de saúde do jovem permanecia estável.

Leia Também: Mulher morre baleada pelo irmão após discussão por presentes de Natal