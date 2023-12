Mulher morre baleada pelo irmão após discussão por presentes de Natal

Uma mulher de 23 anos foi fatalmente baleada no peito por seu irmão de 14 anos, durante uma discussão sobre presentes de Natal, de acordo com informações do escritório do xerife da Flórida, citado pela BBC.

O suspeito, por sua vez, foi atingido por outro irmão mais velho com sua própria arma.

A vítima, que carregava seu filho de 10 meses no momento do incidente, faleceu devido a uma hemorragia interna, enquanto a criança saiu ilesa.

Os irmãos estavam aparentemente discutindo sobre quem receberia mais presentes de Natal. O adolescente mais velho foi detido e acusado de homicídio e adulteração de provas, enquanto o mais novo está sob custódia após receber alta hospitalar.

