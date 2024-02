Saiba onde encontrar soro para picada de escorpião em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É no verão, de dezembro a março, que maiores cuidados em relação a acidentes com escorpiões são necessários. O clima úmido e quente é ideal para o aparecimento desses animais. Nas grandes cidades, eles se abrigam em esgotos e entulhos.

Os aracnídeos se alimentam principalmente de baratas, podendo aparecer também em locais próximos a áreas com acúmulo de lixo. Encontrá-los pode ser assustador, mas o verdadeiro perigo mora em suas ferroadas peçonhentas.

Em caso de picada, é necessária rápida injeção do soro antiescorpiônico, um antídoto à substância produzida pelo espécime. O veneno do escorpião age sobre o sistema nervoso, podendo causar morte por asfixia por paralisar os comandos do sistema respiratório.

Capital

- Hospital Geral de Taipas - Av. Elísio Teixeira Leite, 6999 - Jaraguá

- Hospital Municipal Dr. Carmino Carricchio - Av. Celso Garcia, 4815 - Tatuapé

- Hospital Campo Limpo - Rua Teresa Mouco de Oliveira, 121 - Jardim São Luiz

- Hospital Geral do Grajaú - Rua Francisco Octavio Pacca, 180 - Parque das Nações

- Hospital Municipal Tide Setúbal - Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - São Miguel PaulistaGuarulhos

- Hospital Municipal de Guarulhos - Av. Tiradentes, 3392 - Bom ClimaSão Bernardo do Campo

- Hospital de Urgência - Rua Joaquim Nabuco, 380 - CentroFerraz de Vasconcellos

- Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho - Rua Princesa Isabel, 270 - Vila CorreaMogi das Cruzes

- Hospital Luzia Pinho de Melo - Rua Manoel de Oliveira, s/nSalesópolis

- Santa Casa de Misericórdia - Rua Praça João Mendes, 31Santa Isabel

- UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Isabel - Rua Castelo Branco, 323 - Brotas

