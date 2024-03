Mãe joga cachorro de ponte na frente dos filhos menores em Joiville

Uma cena de crueldade contra um animal em Joinville, Santa Catarina, foi registrada por uma câmera de segurança na última sexta-feira (8). Uma mulher, ainda não identificada, foi flagrada jogando o próprio cachorro da Ponte do Trabalhador, no bairro Pirabeiraba.

Nas imagens, a mulher aparece ao lado de seus dois filhos menores de idade. Ela empurra o animal, que se abaixa no chão tentando se defender, mas a mulher insiste e o joga na água. Em seguida, ela olha para baixo para confirmar que o cachorro caiu.

A Polícia Civil de Santa Catarina, após tomar conhecimento do caso, iniciou uma investigação para identificar a autora do crime e localizar o animal. As imagens das câmeras de segurança foram essenciais para o andamento da investigação.

O cachorro, que felizmente não se machucou gravemente, voltou sozinho para casa após o crime. A mulher, agora identificada, responderá pelos crimes de maus-tratos contra animais e corrupção de menores, já que seus filhos presenciaram o crime.

O animal está sob cuidados veterinários no Centro de Bem Estar Animal (CBEA) de Joinville e, após sua recuperação completa, estará disponível para adoção responsável.

Leia Também: Mulher morre dentro de avião e cadáver demora um mês para ser transladado