Homem é condenado a 36 anos de prisão por mandar matar menina de 12 anos em Araçariguama (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mandante da morte da menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, foi condenado pela Justiça a 36 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado por sequestro, assassinato e ocultação de cadáver. Segundo o Ministério Público, o homem, que não teve o nome divulgado, faz parte de uma facção criminosa.

Vitória foi assassinada em junho de 2018, em Araçariguama, no interior de São Paulo, após ser sequestrada por engano no momento em que andava de patins em frente a um ginásio de esportes.

Segundo as investigações, o mandante do crime comandava o tráfico de drogas na região e determinou a morte de um familiar de um devedor como forma de cobrar a dívida de drogas.

A ordem foi dada a três subordinados na estrutura da facção e eles confundiram a menina com a irmã do devedor. O engano foi percebido quando Vitória estava dentro do carro dos criminosos, mas eles decidiram estrangulá-la e abandonar o corpo em uma área de mata.

Um casal que teria participado do assassinato foi condenado em 2021 a 36 anos de prisão. Outro homem já havia sido condenado em 2019 a 34 anos de prisão pelo mesmo crime.

Ao condenar o mandante do sequestro e do assassinato, o juiz Flávio Roberto de Carvalho, da 1ª Vara de São Roque, considerou os antecedentes do réu e a brutalidade do crime. O homem já estava preso.

O corpo da menina foi encontrado pela polícia oito dias após o desaparecimento, por meio de uma denúncia anônima. O corpo estava ao lado dos patins, em uma estrada de terra.

