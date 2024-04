Acidente com ônibus turístico deixa pelo menos oito mortos na Bahia

Uma acidente abalou a manhã desta quinta-feira (11) na BR-101, no extremo sul da Bahia. Um ônibus de turismo que transportava 31 passageiros e dois motoristas bateu em um barranco e tombou, deixando oito mortos e 23 feridos.

O acidente aconteceu por volta das 4h30, no km 885 da rodovia, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas. O veículo havia saído do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros trabalham no local para desvirar o ônibus e procurar possíveis vítimas que ainda estejam embaixo do veículo.

Os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A empresa RM Viagens e Turismo, responsável pelo ônibus, ainda não se pronunciou sobre o caso.

