Acidente na BR-101 mata cinco pessoas da mesma família

Na última sexta-feira (12/4), um trágico acidente na BR-101, em Presidente Kennedy (ES), resultou na morte de cinco membros de uma mesma família.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu dois carros de passeio e duas carretas, ocorrendo por volta das 23h50, no km 435,3 da BR-101.

De acordo com a PRF, cinco membros da família estavam em um carro modelo Corolla, seguindo atrás de uma carreta. O motorista decidiu fazer uma ultrapassagem, mas acabou sendo atingido frontalmente por outra carreta que vinha no sentido oposto.

Após a colisão frontal, o Corolla colidiu com a carreta que estava sendo ultrapassada. Um quarto veículo, um modelo WRV, que vinha atrás, também se envolveu no acidente, atingindo os demais carros. Uma vítima que estava neste veículo foi socorrida e está em estado grave.

As cinco pessoas que estavam no Corolla faleceram. Gisele de Araújo, de 39 anos, era casada com Marcelo de Araújo, de 49 anos. Além disso, Sandra e Cristina Araújo, de 51 e 53 anos, respectivamente, irmãs de Marcelo, estavam no carro. A sobrinha do casal, Letícia Eriz, de 24 anos, também estava no veículo. A família era natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

