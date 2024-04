Telhado de supermercado desaba em Diadema e deixa ao menos 11 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do telhado de uma unidade do Vencedor Atacadista na avenida Casa Grande, em Diadema (Grande SP), desabou na tarde desta segunda-feira (15) deixando ao menos 11 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Nove deles sofreram ferimentos leves e dois se feriram com mais gravidade, mas nenhum corre risco de morrer. Todas as vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para hospitais da região.

Em vídeo publicado por um cliente nas redes sociais é possível observar a estrutura de ferro caída. Parte do telhado ficou no lugar, e a Defesa Civil foi chamada para analisar a situação.

Segundo o capitão Farina, da Defesa Civil, funcionários do supermercado teriam realizado uma manutenção no telhado no período da manhã. Por volta das 16h, uma chuva forte caiu na região, e o desabamento ocorreu por volta das 16h20.

As autoridades ainda investigam se a reforma e a chuva podem ter influenciado o desabamento.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local. Por volta das 17h os bombeiros ainda vasculhavam os escombros para verificar se haveria mais vítimas.

