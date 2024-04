PRF apreende pacotes de 'skunk sabor gelato' na rodovia Fernão Dias, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite desta quinta-feira (18), por volta das 21h30, um homem acusado de transportar 24 pacotes de skunk, droga conhecida também como supermaconha, durante fiscalização na rodovia Fernão Dias, no pedágio de Vargem (SP). No veículo também havia um tablete de haxixe.

Segundo a polícia, quatro dos 24 pacotes embalavam uma nova modalidade da droga, o "skunk gourmet sabor gelato".

Os pacotes estavam em um carro que chamou a atenção da PRF por usar lâmpadas de LED nos faróis, o que é proibido pelas normas de trânsito.

Ao ser abordado, o condutor disse que trabalha como motorista de aplicativo em Varginha (MG), cidade para onde estaria retornando após transportar um passageiro até São Paulo.

Durante a fiscalização, a equipe sentiu cheiro da droga e encontrou uma mala no banco traseiro e uma sacola no assoalho com os pacotes de skunk.

Depois disso, o motorista contou ter recebido a droga no Brás, na região central de São Paulo. Os pacotes seriam levados até Boa Esperança (MG) e ele ganharia R$ 1 mil pela entrega.

