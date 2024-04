Corpo de ex-modelo é encontrado em área de mata no interior de São Paulo

O corpo de Telma Patriota dos Santos, 59 anos, foi encontrado em uma área de mata no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia (SP), na tarde de terça-feira (16). Ela estava desaparecida desde 30 de março, segundo familiares.

A descoberta foi feita por trabalhadores que estavam roçando o terreno e encontraram o corpo caído em meio ao capim. As autoridades foram acionadas e a equipe pericial encontrou um documento de identidade de Telma.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. A causa da morte ainda não foi divulgada. De acordo com familiares, Telma foi vista pela última vez entrando em um carro preto no dia 30 de março. Eles suspeitam que um homem que a vítima teria conhecido recentemente possa estar envolvido no caso.

De acordo com a Tv Record, Telma vivia sozinha em Hortolândia. No passado, ela teve um período de sucesso como modelo e guia de turismo na Europa, onde sustentou sua família.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o homem do carro preto.

