Após 3 anos da morte de Henry, Leniel Borel anuncia nascimento da filha

O engenheiro Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, morto há três anos, anunciou o nascimento de sua segunda filha, Valentina, nesta segunda-feira (22).



A notícia do nascimento de Valentina foi compartilhada através de um vídeo emocionante publicado no Instagram, onde Leniel e sua esposa, a médica Larysse Borel Neves, dividiram suas expectativas durante a espera pelo parto. Larysse expressou sua ansiedade e gratidão nas redes sociais, descrevendo o momento como muito especial e único em suas vidas.

Leniel também falou sobre a decisão de manter a privacidade e revelar o nascimento da filha apenas próximo à data, enfatizando que esse é um momento exclusivo para eles.

Relembre o caso de Henry Borel:

Henry Borel, um menino de 4 anos, foi encontrado morto em um apartamento no Rio de Janeiro, onde residia com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, Dr. Jairinho, médico e vereador. O laudo de necropsia do Instituto Médico-Legal (IML) revelou que a criança sofreu 23 ferimentos pelo corpo, resultando em "hemorragia interna e laceração hepática" como causa da morte. As lesões incluíam hemorragias na cabeça, no nariz, hematomas no punho e no abdômen, contusões no rim e nos pulmões, além do rompimento do fígado.

Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram presos temporariamente em 8 de abril de 2021. No mesmo dia, Dr. Jairinho foi expulso do partido Solidariedade, onde exercia seu quinto mandato, e posteriormente cassado em junho do mesmo ano. Seu registro médico também foi cancelado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj).

Atualmente, Jairinho e Monique permanecem detidos preventivamente, aguardando julgamento pelo júri popular. Desde o ocorrido, Leniel Borel tem lutado por justiça para seu filho e estabeleceu a Associação Henry Borel no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, em 2022, com o objetivo de oferecer apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência.







