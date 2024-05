Recém-nascida é atingida por bala perdida quatro horas após nascer

Uma recém-nascida foi atingida na cabeça, de raspão, por uma bala perdida, apenas quatro horas após o seu nascimento, em Iputinga, no Recife, neste domingo (26).

O incidente aconteceu no Hospital Barão de Lucena e a bebê se encontrava internada na ala pediátrica, localizada no quinto andar do centro de saúde.

O pai da menina contou que a bebê nasceu às 14h40 e foi atingida por volta das 19h00. O home disse que ele e a esposa ouviram um barulho, mas só notou algo estranho quando o choro da bebê ficou mais forte. O casal, então, tirou a bebê do berço e notou o ferimento na cabeça.

"A gente ficou muito desesperado, sem saber o que fazer. Poderia ter causado a morte da minha filha. Ela tinha acabado de nascer e poderia ter morrido no próprio hospital", contou o homem.

A Polícia Militar isolou a área e acredita que o tiro teria sido disparado na rua. O caso está sendo investigado.

A recém-nascida foi atendida por uma médica neonatologista do hospital. Foi submetida a exames e está bem.

