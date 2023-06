Fernanda Souza comemora 39 anos e diz que amor da namorada é o melhor presente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Fernanda Souza faz 39 anos neste domingo (18) e aproveitou o aniversário para deixar uma declaração à namorada, Eduarda Porto, nas redes sociais. "E o melhor presente de todos é o amor dessa mulher", escreveu em publicação junto a uma foto ao lado da amada.

Fernanda compartilhou uma sequência de fotos no Instagram. Há imagens dela com uma vela de aniversário, sorrindo em frente ao mar, além de fotos da natureza e de pratos de comida. Na última foto da sequência, a atriz aparece em uma selfie ao lado da namorada, com roupas de frio.

"Meus presentes de 39 anos: natureza, nascer do sol, silêncio, oração, flores, saúde, amor dos que me amam", começa a lista de Fernanda. "E o melhor presente de todos é o amor dessa mulher que é minha estrutura, minha paz, minha aula, minha parceira, meu colo, minha razão e meu coração!"

Fernanda e Eduarda estão juntas há mais de um ano. Em abril de 2022, a atriz apresentou a namorada pela primeira vez nas redes sociais. É o primeiro relacionamento público da atriz desde que se divorciou de Thiaguinho, após oito anos de casamento, em 2019.