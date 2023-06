Cantora Brisa Star sofre acidente de ônibus em rodovia no Ceará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ônibus que transportava a cantora mineira Brisa Star sofreu um acidente na noite de domingo (25). A artista, os pais e a equipe estavam no veículo, que caiu em uma ribanceira na BR 116, na cidade de Ipaumirim, no sul do Ceará. O acidente aconteceu por volta das 20h30.

Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a Polícia Rodoviária Federal afirma que 15 pessoas estavam no automóvel e em, análise preliminar, constatou que chovia no momento do acidente, por isso o condutor perdeu o controle e saiu da pista, em uma rotatória.

Conhecida como "Fadinha do Piseiro", a jovem de 15 anos teve ferimentos leves e passa bem. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, os pais da artista e os integrantes da banda estão em observação com quadro de saúde considerado leve.

A cantora tranquilizou os fãs e informou que já está indo a Fortaleza, onde mora. Brisa Rocha Ladislau da Conceição nasceu em Ibiaí, no norte de Minas Gerais. Ela estourou com a música "Se joga no passinho", gravada com o cantor mineiro Thiago Jhonathan.

Leia Também: Grávida pela quarta vez, Kourtney Kardashian exibe barriguinha