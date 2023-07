Fãs de Ludmilla lotam unidades do Hemorio em campanha que dá ingressos para doadores de sangue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Lumilla lotaram as unidades do Hemorio, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5). Eles participam da campanha divulgada pela cantora na última terça-feira (4), que vai dar ingressos do show Numanice para quem doar sangue entre 5 e 7 de julho.

Segundo a assessoria da cantora, os fãs começaram a chegar aos centros de coleta, que abrem às 7h, já às 3 da manhã, com alguns vindos de outras cidades. Ao meio-dia, as filas dão voltas nas unidades. Segundo o Hemorio, o instituto recebeu o dobro de voluntários de um dia comum

Nas redes sociais, o nome de Ludmilla está entre os assuntos mais comentados do momento e os internautas documentam o sucesso da campanha. "O impacto dela é surreal. Usando um dos maiores eventos da música brasileira atualmente em prol dos bancos de sangue", escreveu o usuário Kaike Brasileiro no Twitter.

Ludmilla também expressou alegria pelo sucesso da iniciativa nas redes sociais: "eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas".

A campanha "Numanice tá no sangue" continuará até a próxima sexta-feira (7) ou enquanto houver ingressos disponíveis. Foram reservados 4 mil espaços no setor de cadeiras do anel superior do Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) para os fãs doadores.