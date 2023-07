Luana Piovani critica padrões impostos pela boneca Barbie

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O mundo só se fala em "Barbie" por causa do recém-lançado filme com Margot Robbie no papel principal e advinha quem resolveu criticar a produção? Luana Piovani. Nesta sexta-feira (21), a atriz contou que desde criança foi desencorajada a gostar da boneca, criada pela Mattel em 1959, e explicou que sua mãe, Francis Afonso, alegava que o brinquedo tinha "padrões irreais". Ela, que recentemente disse "trepava como ninguém, ainda criticou o ator Ryan Gosling, intérprete do personagem Ken.

"Já que só se fala na Barbie, preciso vir aqui falar duas coisas sobre o assunto. A primeira é que eu me lembro de estar louca na Barbie e a minha mãe falava assim: 'Minha filha, essa Barbie não está com nada. Olha esse corpo. Essa cintura não existe. Não somos nós, as brasileiras", começou Piovani em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram.

Ela recordou que a matriarca da família a incentivava a gostar da concorrente nacional da Barbie, chamada Susi (grafia do nome original do brinquedo). A boneca nasceu em 1966 pela Estrela, mas foi licenciada pela americana Ideal Toy Company e tinha o conceito também de ser uma fashion doll.

"A minha mãe achava estranho os peitões da Barbie e dizia: 'a Susi é brasileira. Tem menos peitos e é mais proporcional a cintura para o peito e para o violão'. Vocês acreditam que a minha mãe já falava isso lá trás quando eu era pequena? Enfim...Nunca gostei", comentou a atriz.

Luana então concluiu: "A segunda coisa é: eu adoro o Ryan Gosling, que é o ator que faz o Ken. Mas, cara... Ele fazendo esse papel está uma tristeza. Está a cara do Salsicha do Scooby Doo. Acho uma temeridade esse personagem! Sei que estou falando sem assistir, mas não tenho vontade nenhuma de assistir a esse filme. Vontade zero, mesmo achando a Margot Robbie deusa, musa".