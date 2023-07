Juliette recebe pedido de desculpa de jornalista por postagem de 2021

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juliette, 33, participou nesta terça-feira (25) do podcast G1 ouviu com Carol Prado e recebeu pessoalmente um pedido de desculpa por parte da jornalista por uma postagem feita em 2021.

Carol confessou que torcia por Gil do Vigor durante o BBB 21 e após a eliminação dele fez uma postagem com raiva contra a nordestina. "Desejo pra Juliette um futuro de harmonização facial, preenchimento labial, lipo lad, sorteio de iPhone no Instagram e publi de cinta modeladora. E, para os seus fãs, a sina de acompanhar tudo isso nos três meses em que ela permanecerá em evidência", escreveu ela em 2021 no Twitter.

Durante a entrevista, a jornalista reconheceu para Juliette que estava errada e pediu desculpa. "Sei que estou errada, ninguém precisa me dizer. Inclusive quero pedir desculpas publicamente pra Juliette e pros cactos", disse ela para a cantora e para os fãs dela.

Juliette respondeu dizendo que nada desejado para ela por Carol aconteceu. "Não fiz harmonização facial, não fiz propaganda de iPhone nem de cinta. E deu tudo certo", disse ela brincando.

A apresentadora do podcast brincou afirmando que nunca apagou a postagem e que até hoje ela é respondida pelos fãs da cantora. "É muito legal, porque eu nunca apaguei essa publicação, porque virou um diário. Às vezes eu vou lá dá uma olhada e eu sei de todas as suas conquistas porque virou um diário. Eles respondem no tweet", confessou.

A vencedora do reality show ainda falou sobre os fãs e como os avisa quando passam dos limites. "Eles são intensos em todos os lados. Quando vejo que está passando do limite, eu falo que não tá legal", falou.

