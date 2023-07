Pedro Sampaio sofre tentativa de assalto no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Sampaio levou um susto na madrugada deste sábado (29), no Rio. Ele compartilhou com seus seguidores a imagem de um carro alvejado por tiros e com a lateral amassada no lado do motorista. "Fomos vítimas de uma tentativa de assalto à mão armada", começou o DJ contando sobre o episódio em uma rede social.

Sampaio, que assumiu a bissexualidade recentemente, não especificou o local da violência sofrida quando voltava de um show. "O carro que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido", disse. Ele agradeceu as mensagens de carinho dos fãs e fez um pedido. "Desejo mais paz e segurança para todos." O DJ chamou de "livramento" ter saído ileso do ataque.

Assim que Pedro Sampaio publicou o registro do automóvel blindado, os internautas comentaram sobre o perigo que ele passou ao retornar para casa. "Andar pelas madrugadas do Rio é para os fortes", comentou um seguidor. "Se o carro não fosse blindado, teria sido uma tragédia", disparou outro fã e o terceiro completou: "Vai precisar de um tempo para se refazer do susto."

