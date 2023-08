Influenciadora Lil Tay e irmão estão vivos e afirmam que Instagram foi hackeado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Lil Tay anunciou que está viva, ao contrário do divulgado por seu perfil oficial no Instagram na quarta-feira (9). Ela afirmou que sua página na plataforma foi hackeada para divulgar notícias falsas e rumores e que agora tenta reverter a situação.

"Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou com o coração partido e lutando para encontrar as palavras certas neste momento. Foram 24 horas muito traumatizantes. Durante todo o dia de ontem, fui bombardeada com intermináveis telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos", afirmou ela ao jornal TMZ.

Junto com a notícia da morte de Lil, foi divulgado que seu irmão mais velho, Jason Tian, 21, também teria morrido. A jovem ainda afirmou que seu nome legal é Tay Tian, e não Claire Hope, como também foi divulgado.

A influencer começou a viralizar nas redes em 2018, com 9 anos, ao postar vídeos cantando rap, posando em mansões e "dirigindo" carros de luxo. Um dos vídeos de mais likes em seu Instagram diz "Lil Tay não tem carteira de motorista e não vai tirar". Sua mãe, uma corretora de imóveis de luxo, a deixava gravar em casas à venda.