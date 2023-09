Globo vai juntar filhos de Gugu e Faustão em programa de Luciano Huck

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vai unir os filhos dos apresentadores Gugu Liberato (1959-2019) e Fausto Silva em uma edição do programa Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck. João Guilherme Silva e João Augusto Liberato foram convidados por Huck, e já aceitaram o convite para participar da atração.

A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ricco e confirmada pela reportagem. A intenção de Huck é homenagear os grandes apresentadores dominicais da TV brasileira.

Gugu e Faustão fizeram uma batalha ferrenha pela audiência entre os anos 1990 e 2000 pela liderança de ibope, mas nutriam uma amizade nos bastidores e até fizeram campanhas publicitárias juntos.

Assim como os pais, eles querem ser apresentadores de prestígio. João já atuou com Faustão na Band por um ano e meio, e a partir de outubro, terá um programa solo nas noites de sábado da emissora do Morumbi.

Um piloto já começou a ser produzido por Cris Gomes e Renato Moreira, amigos pessoais do pai do apresentador. A estreia está prevista para outubro.

João Augusto teve um canal no YouTube onde fazia receitas, e já deu entrevistas até na própria Globo, onde dizia que queria continuar o legado de Gugu na televisão. Em participação no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, ele assumiu que estuda para assumir um programa.

"Estou estudando administração e comunicação, quero trabalhar com isso, para manter o legado do meu pai. Eu adoro essa alegria toda! Venho aqui desde criança e estar aqui é muito nostálgico para mim", comentou João Augusto.