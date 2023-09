Viih Tube e Eliezer planejam nova gravidez para daqui seis meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dizer que os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube querem ter mais filhos não é novidade. Mas, nesta sexta-feira (8), Eliezer revelou que o casal já tem até data marcada para começar a tentar de novo. "Estamos planejando para engravidar daqui a seis meses", escreveu no Instagram.

O plano de Viih Tube de viver mais uma gestação foi assunto da conversa da Folha de S.Paulo com a influenciadora no último domingo (3) no The Town. Ela revelou que quer engravidar mais uma vez e, depois, adotar uma criança.

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, que completa cinco meses neste sábado (9). Os dois recentemente se mudaram para uma mansão, comprada por eles para que a filha possa crescer junto à natureza e ao ar livre.

A influenciadora recentemente tem investido na produção de conteúdo sobre maternidade real, em que fala sobre a realidade da gravidez, parto, nascimento e desenvolvimento da filha, além das mudanças dela como mulher.

