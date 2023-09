Faustão diz que a sua luta continua e celebra nova fase depois de deixar o hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, neste domingo (10), em São Paulo, depois de passar por um transplante de coração. A cirurgia foi realizada no último dia 27 de agosto, mas ele estava internado desde o dia 5, devido a uma insuficiência cardíaca. A informação foi confirmada em boletim médico do hospital.

Após receber alta, Faustão deu sua primeira declaração fora da unidade de saúde. Em vídeo, o apresentador diz estar "iniciando uma nova fase", agradece aos fãs pelo carinho e mensagens de solidariedade que tem recebido. "Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida."

O apresentador também agradeceu à família do doador do órgão. "[Quero] agradecer à família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida."

Fausto disse, também, que pretende continuar falando sobre a importância de disseminar informações de qualidade sobre o funcionamento da doação de órgãos no Brasil e ressalta que deve aparecer menos em vídeo nos próximos dias, já que passará por uma longa recuperação.

"A missão continua, para cada vez mais tirar os preconceitos, as informações erradas -sabemos que o problema de educação é grave no país- , para que todo mundo tenha consciência. Agora estou encerrando estes vídeos, porque tenho uma segunda fase. São mais dois ou três meses de fisioterapia para a recuperação. E vamos à luta!"

Luciana Cardoso, mulher do apresentador, comemorou a alta do marido e disse, à coluna de Lucas Pasin, do UOL, que a família pretende seguir falando sobre a importância da doação de órgãos. "A página continua, e a nossa missão também", disse ela.