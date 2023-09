Fãs de Luísa Sonza usam inteligência artificial para recriar 'Chico' com letra pós-separação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fãs de Luísa Sonza usaram a tecnologia da inteligência artificial para criar uma paródia da ultra-apaixonada canção original de "Chico", lançada por ela no seu mais recente disco, "Escândalo Íntimo".

A nova versão -divulgada nas redes dias após Luísa expor em rede nacional que seu seu mundo caiu ao descobrir que fora traída pelo namorado, Chico Moedas, no banheiro de um bar carioca-, foi "atualizada" pelos seus admiradores. Com a voz da própria cantora, claro, a canção pós-término traz ironias e menções ao comportamento do rapaz.

Exemplo: no lugar de "Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar; pode fazer a sua fumaça, o Bar da Cachaça vai ser nosso lar", entrou "Chico, se eu já soubesse que por um moleque eu fui me apaixonar, nem olharia nos seus olhos e nem essa música iria pro ar". A nova versão da música já vem sendo chamada de "Chico 2" e seus fãs fazem campanha para que faça parte de seu repertório daqui em diante.

