Caoa não renova contrato e Globo perde seu maior patrocinador da novela das nove

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A montadora de automóveis Caoa, distribuidora das marcas Subaru, Hyundai e Chery no Brasil, vai deixar de patrocinar as novelas das nove da Globo. A empresa optou por não renovar este contrato. Nos três anos, a Caoa pagou cerca de R$ 200 milhões pelo espaço, segundo valores divulgados em 2020, data de início do vínculo entre as empresas.

Foram duas as questões que fizeram a Caoa desistir do negócio. A primeira é que houve uma queda nas vendas do setor automobilístico do país nos últimos dois anos. O segundo é que a Caoa entendeu que o objetivo com o contrato foi atingido. Em 2020, a empresa desejava tornar especialmente a marca Cherry mais conhecida dos brasileiros, e considera-se satisfeita com o resultado.

Para patrocinar a novela das nove, produto de maior audiência da televisão brasileira, a emissora diz já tem um acordo praticamente fechado com uma outra empresa, que vai assumir o horário a partir de outubro. Procurada pelo F5, a Globo confirma a saída da Caoa e afirma que "no momento oportuno" irá anunciar a parceria com outra empresa para o horário das nove.

Confira a nota:

"A faixa de novelas das 21h, atualmente com exibição de 'Terra e Paixão', estava patrocinada pela montadora CAOA até setembro. Um contrato que durou três anos de grande parceria e confiança entre as empresas.

A partir de outubro, a faixa será abraçada por um novo patrocinador, já fechado, a ser divulgado em momento oportuno. A novela das 21h representa a maior audiência da TV brasileira, já tendo atingido, apenas esse ano, mais de 167 milhões de pessoas (o que representa 81% de toda a população brasileira!), com quase 5x mais audiência do que a segunda emissora no horário."

