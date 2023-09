Bruna Guerin, dupla de Lucas Lima em peça, é atacada na web após término de músico e Sandy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Guerin viu-se no centro de uma controvérsia nas redes sociais após ser apontada como suposta pivô da separação de Sandy e Lucas Lima. Com o anúncio do fim do relacionamento de 24 anos, fãs da cantora fizeram a suposição ao verem comentários do músico em publicações da atriz.

Bruna foi associada à história devido ao fato de ter protagonizado recentemente o musical "Once" ao lado de Lucas Lima. Na trama, eles interpretaram um casal, o que gerou atenção e interesse do público. O sucesso do musical foi tanto que já foi anunciado seu retorno aos palcos em janeiro do próximo ano, com Lucas e Bruna mantendo seus papéis de protagonistas.

A proximidade entre os artistas chamou a atenção dos fãs, uma vez que, desde que começaram a trabalhar juntos, Lucas passou a comentar em posts de Bruna nas redes sociais. Contudo, é importante ressaltar que, até o momento, não há evidências que comprovem qualquer envolvimento amoroso entre eles.

"Fura olho", escreveu a usuária que se identifica como @lorrana_almeida04. "Vixe... a gente liga os pontos e vai imaginando coisas agora", publicou a internauta identificada como @aline_muniz. "O cara comenta em todas as fotos, com certeza tem algo", disse @inacio2475.

Diante dos ataques e críticas, a atriz optou por desativar os comentários em algumas de suas postagens no Instagram.

