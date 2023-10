Vera Fischer coloca duplex no Leblon à venda por R$ 6 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Vera Fischer, 71, colocou à venda o seu apartamento de cobertura duplex no bairro carioca do Leblon, no Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 6 milhões.

O imóvel possui quatro quartos, cinco banheiros em uma área de 240 m². São duas vagas de garagem, piscina, sauna privativa e área para confraternizações.

De acordo com informações da imobiliária, o apartamento necessita de reformas. No primeiro piso, há um salão em três ambientes com varanda e lavabo. No segundo piso há uma varanda, quarto amplo com banheiro e salão integrado ao terraço.

O valor do condomínio é R$ 3.500, e o do IPTU, R$ 1.400. A propriedade fica próxima ao posto 12 da praia do Leblon, mas não tem vista para o mar.