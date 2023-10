A Fazenda 15: Cariúcha, Sheherazade e Márcia Fu protagonizam brigas no jogo Ferra Peão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima esquentou em A Fazenda 15 (Record), no programa desta segunda-feira (9), com a exibição da dinâmica Ferra Peão. Os participantes foram convidados a ressuscitarem o famoso jogo da sexta temporada do reality, que é bem simples: cada peão precisava escolher o nome do adversário que quer "ferrar", justificar, pegar a ferramenta no braseiro e marcar no nome do indicado em um grande painel.

Logo depois, é claro, os jogadores podem rebater uns aos outros. Nos anúncios, as maiores vítimas foram Márcia Fu e Rachel Sheherazade, que protagonizaram discussões calorosas.

A primeira intervenção da ex-jogadora de vôlei foi a partir de Kally Fonseca, que a acusou de ter "inventado uma fofoca" com seu nome. Márcia, por sua vez, confessou que repassou uma fala de Jaquelline Grohalski para Kamila Simioni, mas nunca disse nada sobre Kally.

Depois, Jenny Miranda chamou Fu para outro duelo, largando várias críticas para a ex-atleta: "A máscara não dura muito tempo e você não foi você desde que entrou. Você se fez de coitada!". Assim, a rival chamou a colega de "podre".

O Ferra Peão seguiu quente após um desentendimento entre Cariúcha e Rachel Sheherazade. "Você quis pregar em mim a pecha de uma pessoa preconceituosa!", apontou a jornalista, lembrando do episódio em que a funkeira a acusou de racismo.

Mais uma vez, Cariúcha insistiu na crítica e Rachel sentenciou: "Não cospe em mim porque você pode ser expulsa!". Antes disso, ela confrontou Cezar Black e criticou seu ofuscamento no game, além de insistir de que está ali para defender minorias. "A pessoa que mais defende os gays nesse país sou eu!", afirmou a funkeira, aos berros.

