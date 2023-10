'Sete meses que o sujeito estava me traindo', diz Preta Gil sobre ex-marido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil contou mais detalhes sobre a traição de Rodrigo Godoy, seu ex-marido, na última segunda-feira (16), no De Frente com Blogueirinha (Dia TV). Segundo ela, ele a traiu por 7 meses, mesmo depois de ter sido diagnosticada com câncer no intestino.

Preta disse que não suspeitava que estava sendo traída e que se questionou: "meu Deus, o que aconteceu, o que deu errado?". "Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação... Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", disse ela.

Contudo, a cantora afirmou que o casal estava, sim, passando por uma crise: "Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente ia resolver". "A gente se desligou profissionalmente para ver se gente parava de brigar", comentou.

Preta disse que se separou antes mesmo de descobrir a traição, logo após descobrir um tumor no intestino: "Meu diagnóstico veio em janeiro, eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição porque ele me abandonou com câncer, ele, literalmente, me abandonou".