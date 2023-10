André Gonçalves está na roça em 'A Fazenda 15'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Gonçalves, Jenny Miranda, Kally Fonseca e Nadja Pessoa disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o quarto eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (19). Antes disso, três deles (Jenny, Kally e Nadja) enfrentam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (18), e a vencedora escapa da berlinda.

A largada da roça foi com Radamés Furlan abrindo o seu lampião, por ter vencido a prova de fogo, e lendo as instruções. Ele entregou um dos dois envelopes, que estavam dentro do objeto, a Henrique Martins. O modelo, logo em seguida, leu o seu benefício: eleger dois peões, sendo que só um deles iria para a roça através do voto do fazendeiro Yuri Meirelles.

Nadja Pessoa e Kally Fonseca foram as escolhidas por ele. Assim, o rei da semana mandou Kally diretamente para a roça, por "questão de estratégia".

Depois, iniciou-se a votação da casa e Cezar Black recebeu o maior número de indicações (11) - tornando-se mais um nome na roça. Como contragolpe, ele puxou Jenny Miranda, que estava na baia, para também disputar a berlinda.

A seguir, os peões passaram pela dinâmica do "resta um" e Nadja Pessoa foi levada à roça. No entanto, Radamés ainda precisava exercer seu poder do lampião: ele teve a oportunidade de trocar um dos roceiros, com exceção da indicação do fazendeiro. A partir disso, o jogador de futebol tirou Cezar Black da berlinda e colocou André Gonçalves em seu lugar.

Por fim, houve um veto na prova do fazendeiro: Nadja ganhou esse direito e retirou André da prova - assim, o ator estava automaticamente na votação popular. Suas duas oponentes serão conhecidas nesta quarta.

*

QUEM VOTOU EM QUEM NA 4ª ROÇA DE A FAZENDA 15

- Yuri Meirelles votou em Kally Fonseca;

- André Gonçalves votou em Cezar Black;

- Shayan votou em André Gonçalves;

- Márcia Fu votou em Cezar Black;

- Nadja Pessoa votou em Cezar Black;

- Cezar Black votou em Tonzão Chagas;

- Jenny Miranda votou em Cezar Black;

- Alicia X votou em André Gonçalves;

- Radamés Furlan votou em André Gonçalves;

- Lucas Souza votou em Cezar Black;

- Kally Fonseca votou em Nadja Pessoa;

- Lily Nobre votou em Cezar Black;

- Tonzão Chagas votou em Cezar Black;

- Jaquelline Grohalski votou em Cezar Black;

- Sander Mecca votou em Cezar Black;

- Rachel Sheherazade votou em Nadja Pessoa;

- Kamila Simioni votou em Cezar Black;

- Henrique Martins votou em Nadja Pessoa;

- WL Guimarães votou em Cezar Black;