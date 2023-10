Britney Spears desativa conta no Instagram após polêmicas de autobiografia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de seu nome ser muito comentado durante a semana, Britney Spears decidiu dar um tempo das redes sociais e desativou sua conta no Instagram. Até a manhã deste sábado (21), o perfil não estava disponível.

Esta não é a primeira vez que a cantora deixa a rede social. Em julho deste ano, ela se afastou após dizer que se sentia perseguida pela imprensa. A artista se prepara para o lançamento oficial de sua autobiografia na próxima terça-feira (24). Alguns trechos de "The Woman In Me", porém, já foram divulgados.

Uns dos que mais causou repercussão foi Britney ter afirmado que engravidou de Justin Timberlake e fez um aborto após o artista dizer que eles eram jovens demais para se tornarem pais. Os dois começaram o relacionamento em 1999, quando Britney tinha 17 e Justin, 18 anos

De acordo com o jornal TMZ, Britney diz que o procedimento foi feito em casa para que a imprensa não descobrisse. A cantora teria ingerido um remédio que lhe causou "intensa dor física."

Na sexta-feira (20), ela postou um comunicado nas redes sociais em que afirma não querer ofender ninguém com suas memórias de 20 anos atrás, e esclarece que tudo ficou no passado.

"[O livro] me deu um encerramento sobre todas as coisas para um futuro melhor. Espero poder esclarecer as pessoas que se sentem particularmente sozinhas na maioria dos casos, ou magoadas ou incompreendidas."