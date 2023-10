Rachel Sheherazade expõe que seu sonho acabou de forma 'covarde e abrupta'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rachel Sheherazade, 50, que foi expulsa de A Fazenda 2023 (RecordTV) na quinta passada (19), gravou Stories do Instagram, neste sábado (21) para fazer alguns agradecimentos e expor que seu sonho foi retirado dela de forma abrupata.

"O meu sonho na Fazenda foi retirado de mim, de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, até covarde. Mas eu conto com o apoio de vocês. Estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim", afirmou.

Rachel primeiro agradeceu ao seu time de advogados. "Gente, eu tenho uma lista interminável de pessoas a quem eu devo meus agradecimentos. E hoje, quero agradecer a minha equipe jurídica, a André Froes, a Felipe Grossi e a Godofredo Mainenti por cuidarem tão bem de mim, da minha imagem, dos meus interesses profissionais e pessoas, por estarem na minha retaguarda o tempo todo."

Ela afirma que, além de advogados, eles são grandes amigos. "Esse escritório é composto não só de advogados, mas de grandes amigos, que me defendem com unhas e dentes. Meus amigos, meus parceiros e meus brilhantes advogados, que estão sempre na minha defesa, sempre ao meu lado. Obrigada equipe, vocês são demais, são mais que advogados, são meus grandes amigos."

Depois disso, a ex-peoa agradeceu aos 4 milhões de seguidores no Instagram. "Gente, o que é isso? Quatro milhões de seguidores! Que loucura é essa? Eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês, por esse imenso carinho, por estarem comigo, me dando as mãos nesse momento que é difícil para mim. Momento em que eu me dou conta que o meu sonho na Fazenda foi retirado de mim, de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, até covarde. Mas eu conto com o apoio de vocês. Estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim. Cada palavra de apoio, de incentivo, sabe? Vocês estão sempre comigo e eu só tenho a agradecer! Um beijo no coração!"

